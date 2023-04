Nun ist die neue Rettungswache der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) in Gettorf offiziell mit einer Schlüsselübergabe eingeweiht worden. Die Investoren und Vermieter des Gebäudes, Frank Tepper (v.l.) und Philipp Kuntz von der Kuntz und Tepper GbR, Stephanie Bertsch und Sebastian Lange als Rettungswachleiter sowie Jan Osnabrügge, stellvertretender Geschäftsführer der RKiSH. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Einweihung in Gettorf Neue Rettungswache: Mehr Platz für mehr Einsätze Von Dirk Steinmetz | 26.04.2023, 15:08 Uhr

Die neue Rettungswache in Gettorf in der Eichkoppel 1a bietet Platz für drei Einsatzfahrzeuge. Ende 2020 wurde sie bezogen. Bedingt durch die Corona-Pandemie fand die offizielle Einweihung nun in einer Feierstunde statt.