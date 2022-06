Unter der Leitung von Daniel Zimmermann präsentiert der junge Landesjugendchor ein schwerpunktmäßig Felix Mendelssohn gewidmetes Programm. FOTO: Reinhard Frank Landesjugendchor in Gettorf Mit Musik von Felix Mendelssohn aus der Corona-Zwangspause Von Reinhard Frank | 07.06.2022, 09:47 Uhr

Aus dem Corona-Schlaf erwacht: Nicht erst am Sonntag, sondern schon sehr viel früher. Anders kann es nicht gewesen sein: Der Landesjugendchor präsentierte mit einem schwerpunktmäßig Felix Mendelssohn gewidmeten Programm sein Können in der Gettorfer Konzertkirche. Unter der Leitung von Daniel Zimmermann präsentierte der junge Chor nach langer Ruhepause ein Programm, das es in sich hatte und ein aufmerksam lauschendes Publikum von etwa 150 Menschen hörbar begeisterte.