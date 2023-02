Die CDU Schinkel setzt auf Sandra Möller. Sie hat ihre Kandidatur für das Amt der Bürgermeisterin bekanntgegeben. Foto: Privat up-down up-down Kommunalwahl 2023 Sandra Möller (CDU) will neue Bürgermeisterin in Schinkel werden Von Susanne Karkossa-Schwarz | 02.02.2023, 15:41 Uhr

In 14 Wochen steht die Kommunalwahl an. Die Bürger wählen eine neue Gemeindevertretung und einen neuen Bürgermeister. In Schinkel legt Amtsinhaberin Sabine Axmann-Bruckmüller (CDU) nach 15 Jahren ihren Posten nieder. Jetzt wurde bekannt, wer sich aus den Reihen der CDU Schinkel für ihre Nachfolge bewirbt.