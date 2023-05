Freuen sich auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher auf der Lesung von Pierrot Raschdorff (v. l.): Anja Fiebelkorn (Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Dänischer Wohld) und Britta Günther (Leiterin der Gemeindebücherei Gettorf). Foto: Karkossa-Schwarz/Amt Dänischer Wohld up-down up-down Ausgrenzung und Hass In Gettorf: Pierrot Raschdorff über sein Leben mit Rassismus und Vorurteile Von Jonas Bargmann | 08.05.2023, 07:39 Uhr

Der 42-Jährige ist in Ruanda geboren worden. Aufgewachsen ist er in Ostfriesland. In Gettorf liest er aus seinem Buch und wirbt dafür, Stereotypen aufzubrechen.