Wie lange die Reparatur der defekten Erdgas-Hauptleitung in Altenholz dauern wird, ist aktuell noch unklar. Foto: Daniel Friederichs up-down up-down Bei Tiefbauarbeiten Störung dauert an: Erdgas-Hauptleitung in Altenholz beschädigt Von Daniel Friedrichs | 14.02.2023, 20:19 Uhr

In Altenholz wurde am Dienstag eine Erdgas-Hauptleitung beschädigt. Das hat nun Folgen für Haushalte in Altenholz, Dänischenhagen und Strande.