Baden in der Ostsee ist für Helga Ballert (83, l.) viel mehr als nur reines Schwimmen – es ist eine Passion, auch im eiskalten Wasser. Foto: Archiv/Dirk Steinmetz up-down up-down Gettorf Warum Helga Ballert mit Mütze und Radlerhose in der Ostsee badet Von Susanne Karkossa-Schwarz | 12.01.2023, 06:30 Uhr

Wasser zieht die Gettorferin (83) magisch an. Die Liebe zum Baden in freien Gewässern liegt in ihrer Familie, genauer gesagt bei den Frauen. Schon die Großmutter und die Mutter badeten gern in der Ostsee. Vor 20 Jahren wagte Helga Ballert etwas, das sie nicht mehr loslassen sollte.