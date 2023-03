Ein Pumptrack-Parcours wird an diesem Wochenende in Gettorf aufgebaut. Foto: coolmobility GmbH up-down up-down Attraktion an diesem Wochenende In Gettorf wird es spektakulär: Warum viele Menschen zum Pumptrack-Parcours kommen sollten Von Jonas Bargmann | 29.03.2023, 07:54 Uhr

Am Samstag und Sonntag können sich Jung und Alt im Pumptrack in Gettorf versuchen. Was das genau ist, erfahren Sie in diesem Artikel.