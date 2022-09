Durch den nahen Wald und das viele Grün ist es ist eine ganz besondere Konzertlocation: Insgesamt besuchten über den Tag verteilt 400 Freunde der Folkmusik das Festival im Pastoratsgarten Gettorf. Foto: Ann-Kathrin Meding up-down up-down Gettorf Warum das erste Folkfestival im „Pastergarten“ so ein Erfolg ist Von Ann-Kathrin Meding | 12.09.2022, 18:31 Uhr

Musikalisch und fröhlich ging es am Sonntag im Pastoratsgarten in Gettorf zu. Pastor Frank Boysen sowie Kerstin und Roland Lorenzen hatten zum Folkkonzert eingeladen. In einer lockeren Atmosphäre vergnügten sich insgesamt 400 Besucher.