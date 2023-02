Die Arbeiten an der Hohen Straße bilden den Auftakt des Sanierungsprojekts, das rund eineinhalb Jahre dauern wird. Foto: Archiv/Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Gettorf Sanierungsarbeiten an der Hohen Straße beginnen Von Susanne Karkossa-Schwarz | 27.02.2023, 14:26 Uhr

Die Bauarbeiten starten am Montag, 6. März, mit der Einrichtung der Baustelle in der Hohen Straße. Das Projekt, Sanierung Hohe Straße/Bergstraße, wird in vier Abschnitte unterteilt und dauert rund eineinhalb Jahre. Anlieger müssen mit Behinderungen rechnen.