Das sind die Kandidaten der Gettorfer Grünen für die Kommunalwahl am 14. Mai (von links): Felix Overbeck, Christoph Mohr, Monika Leippe, Meike Roggenkamp, Andrea Müller, Henning Arndt, Heike Kringel, Harald Patzwaldt, Magda Bretzke und Gerhard Müller. Foto: Privat

Kommunalwahl 2023 Henning Arndt ist Spitzenkandidat der Grünen in Gettorf Von Susanne Karkossa-Schwarz | 14.02.2023, 07:00 Uhr

Die Grünen in Gettorf haben ihr Team für die Kommunalwahl am 14. Mai aufgestellt. An der Spitze steht der bisherige Fraktionsvorsitzende Henning Arndt, gefolgt von Monika Leippe und Felix Overbeck. Ihre Themen: Klimaneutralität sowie Umsetzung des Mobilitäts- und Verkehrskonzepts.