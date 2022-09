So könnte das Heizhaus auf einer stillgelegten Fläche auf dem Friedhof am Bürgerpark aussehen, das die Firma Bioenergie GmbH &Co. KG Gettorf zur Erzeugung von Strom und Wärme aus Biogas bauen möchte. Die Gemeinde hat jetzt den B-Plan auf den Weg gebracht.

Foto: Visuelle Darstellung Bioenergie Gettorf up-down up-down