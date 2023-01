Mariella Benkenstein (l.) und Marit Kock entwickeln in einer kleiner Werkstatt des Unternehmens Agrar Service Lass GmbH den Prototyp einer besonderen Redox-Flow-Batterie. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Klimaneutraler Energiespeicher Klimakiller CO2 – warum zwei junge Frauen genau diesen Stoff für eine grüne Batterie verwenden Von Susanne Karkossa-Schwarz | 06.01.2023, 17:52 Uhr

Sie sind jung und wollen etwas gegen den Klimawandel tun. Marit Kock und Mariella Benkenstein entwickeln in einer kleinen Werkstatt in Tüttendorf eine besondere Batterie, die auf umweltfreundliche Weise Energie speichern kann – und das in Großformat.