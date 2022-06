Am Pfingstsonntag, 5. Juni, tritt der Landesjugendchor in der Gettorfer St.-Jürgen-Kirche auf. FOTO: Martin Doerks Konzertkirche St. Jürgen Gettorf Landesjugendchor singt Mendelssohn Bartholdy Von Susanne Karkossa-Schwarz | 01.06.2022, 11:12 Uhr

Ein besonderes Konzerterlebnis in der St.-Jürgen-Kirche in Gettorf steht am Pfingstsonntag, 5. Juni, an. Zu Gast ist der Landesjugendchor Schleswig-Holstein.