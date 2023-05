Die Stimmung auf dem Eckernförder Oktoberfest ist jedes Jahr grandios: Der Veranstalter rechnet mit 2500 Gästen an zwei Tagen. Foto: Michael Holzem up-down up-down Altenhof Eckernförder Oktoberfest: Der Grüne Jäger wird zur Wies‘n Von Arne Peters | 11.05.2023, 16:01 Uhr

Das Eckernförder Oktoberfest ist wieder da: Nach einer fünfjährigen Pause geht die Party am 8. und 9. September in die zehnte Runde – diesmal beim Grünen Jäger in Altenhof. Karten gibt es ab dem 13. Mai.