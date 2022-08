Neun Monate vor der Kommunalwahl wurde der amtierende Bürgermeister Horst Mattig (r., sitzend) gestürzt. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Zur Abwahl in Dänischenhagen Der Sturz ist ein Schlag für das politische Ehrenamt Meinung – Susanne Karkossa-Schwarz | 26.08.2022, 17:47 Uhr

Nur neun Monate vor der Kommunalwahl wurde ein ehrenamtlicher Bürgermeister gestürzt - in diesem Fall war es der Bürgermeister in Dänischenhagen, Horst Mattig. Die Gründe der Fraktionen, die den Sturz betrieben haben, mögen sie selbst am besten verstehen.