Bahnübergang Altenhof Defekte Halbschranke bremst Straßenverkehr aus Von Susanne Karkossa-Schwarz | 17.01.2023, 18:22 Uhr

Es kommt kein Zug und trotzdem bleibt die Schranke unten. So ist die Situation aktuell am Bahnübergang Altenhof. Eine Halbschranke funktioniert nicht. Die Autofahrer, die auf die B76 wollten, standen am Dienstagnachmittag zeitweise im Stau. Betroffen war auch der ÖPNV. Jetzt gibt es eine Zwischenlösung.