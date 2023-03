Die Händler Maike Settler (Imkerei Horns Hof, v.r.), Ellen Sörensen (Bäckerei), Arne Bening (Fischerei) und Birgit Brandt (Obst, Gemüse und Blumen) stehen in den Startlöchern. Ab April werden sie unterstützt von Fleischerei Siemsen donnerstags auf dem Parkplatz neben der Bäckerei Sörensen in Osdorf ihre Waren auf einem Wochenmarkt anbieten. Bastian Meyer (LTO, v.l.) und Bärbel Winter-Claus, zweite Bürgermeisterin in Osdorf, freuen sich über das neue Angebot lokaler Händler im Ort.

Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down