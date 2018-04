Giftiger Stoff verdampft : Chemieunfall nach Leckage bei Schülke in Norderstedt

Vier Mitarbeiter wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Sie klagten über Atemwegsprobleme.

von Florian Büh

03. April 2018, 14:54 Uhr

Am Dienstag ist in Norderstedt-Glashütte gegen 11.30 Uhr ein giftiger Stoff aus einer Rohrleitung ausgetreten. Das Additiv „Sensiva SC50“ tropfte dabei auf eine andere Rohrleitung, die mit heißem Dampf befüllt ist. Der flüssige Stoff dampfte aus. „Die Rohrleitung wurde nach unserer Erkundung abgeschiebert, damit kein weiteres Medium austritt“, erklärt Einsatzleiter Fabian Wachtel.

Durch die Verdampfung des giftigen Stoffes wurde nicht nur der Rauchmelder ausgelöst, vier Mitarbeiter kamen auch mit dem Stoff in Kontakt. „Sie klagten über Augenreizungen und Atemwegsprobleme“, so der Gemeindewehrführer. Alle vier Personen wurden vom Rettungsdienst betreut, mussten aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Feuerwehrleute des zuerst eingesetzten Trupps der hauptamtlichen Wachabteilung der Feuerwehr Norderstedt wurden nach dem Einsatz noch vor Ort dekontaminiert. Die gesamte Schutzkleidung und die Geräte wurden gesichert und muss nun aufwändig gereinigt werden. Auch die Einsatzkräfte duschten in einem extra angeforderten Dekontaminations-Abrollcontainer.

„Das ist ein sehr vorbildlicher Betrieb in Norderstedt. Betriebsangehöriges Personal bildet unter Atemschutz eigene Einheiten, die die Feuerwehr unterstützen. Dies wird regelmäßig im Jahr geübt. Das kam uns zugute, weil wir hier Hand in Hand arbeiten konnten“, betonte Fabian Wachtel. Die Mitarbeiter des Betriebes konnten im Gebäude fest verbaute Duschen nutzen.

Zwei Züge plus die hauptamtlichen Kräfte waren mehrere Stunden im Einsatz. Der Betrieb konnte weitestgehend fortgesetzt werden. Der direkte Bereich der Leckage wurde von der Polizei gesichert.

