Friedhof Wilster : Calimero und Marianne sind besondere Seelentröster

Die Besucher lieben die zwei Friedhofskatzen, die die Menschen oft bis zum Grab ihrer Liebsten begleiten.

Avatar_shz von Ilke Rosenburg

19. Januar 2022, 05:30 Uhr

Die Besucher lieben die zwei Friedhofskatzen, die die Menschen oft bis zum Grab ihrer Liebsten begleiten.

Auf dem Wilsteraner Friedhof können Besucher ungewöhnliche Begegnungen machen. Beim Spaziergang oder beim Besuch des Grabes eines geliebten Menschen kann es vorkommen, dass sie von einer Katze begleitet werden. Die Friedhofskatzen Calimero und Marianne, wie Beritt Mahrt, Leiterin der Friehofsverwaltung sie getauft hat, haben längst eine große Fan-Gemeinde unter den Besuchern gefunden. Manchen mögen die Katzen Trost spenden, vielleicht einfach das Gefühl geben, nicht alleine zu sein.

Woher Calimero und Marianne kommen, weiß niemand. Irgendwann waren sie einfach da. „Wir wissen von unseren zwei Katzen auf dem Friedhof nicht einmal, ob sie ein zu Hause haben“, erzählt Beritt Mahrt. Der graue Kater Calimero zumindest schläft in der Winterkiste, die das Friedhofsteam ihm gebaut habe. „Calimero begleitet die Menschen gern zu ihren Gräbern, setzt sich mit auf die Bank oder auf einen Grabstein in der Nähe“, erzählt die Friedhofsverwalterin. „Er nimmt auch mal an Trauerfeiern draußen teil.“

Friedhofsverwaltung Wilster

Wie friedliebend der Kater ist zeigt sich beispielsweise auch daran, dass er den Hund einer Besucherin schnurrend mit „Küsschen“ begrüßt. Ihn und sein Frauchen begleitet Calimero bis an das Grab des einstigen Herrchen des Hundes.

Das Friedhofsgebiet aufgeteilt

Den Friedhof haben sich Calimero und Marianne übrigens quasi untereinander aufgeteilt. Sein Gebiet beginnt ab dem Mittelplatz bei der Kapelle. Vom Friedhofseingang bis dahin ist Marianne für die Besucher zuständig. Auch sie begleitet die Besucher, komme aber auch gerne mal ins Friedhofsbüro, um dort während der Geschäftszeiten ein ausgiebiges Schläfchen zu halten. Beide Katzen sind ebenso gerne bei den Arbeiten auf dem Friedhof dabei.

Friedhofsverwaltung Wilster

So wie die Friedhofsmitarbeiter lieben auch die Besucher die Katzen. „Es ist mir schon mehrfach passiert, dass die Katzen im Gespräch draußen um die Ecke kommen und der Besucher sagt: Da bist du ja endlich, ich hab dir auch was mitgebracht“, beschreibt Beritt Mahrt, begeistert von der Wirkung der Samtpfoten auf die Menschen.

So erinnert sich Björn Kraft besonders gerne an ein Erlebnis am Tag des Friedhofs. Eine der Katzen sei sofort auf den Schoß seines im Rollstuhl sitzenden Vaters gesprungen und habe sich gleich kraulen lassen. Bei einem anderen Friedhofsbesuch lag eine der Katzen zunächst im Weg und lief dann zur Begleitung ein Stück nebenher.

Man fühlt sich dort auf dem Friedhof nicht alleine, sondern liebevoll begleitet. Anja Mikolajczyk

Anja Mikolajczyk und ihr kleiner Sohn Noah haben die beiden Katzen gerade erst kennengerlernt. „Aber ich war schon sehr beeindruckt, dass man am Tor des Friedhofs in Empfang genommen wird“, erzählt sie. Sie seien durch ein liebes Mauzen von Marianne begrüßt worden, die die beiden dann bis zur Mitte des Friedhofes begleitet habe. „Ab der Mitte übernahm dann ihr Weggefährte die Begleitung der Besucher bis zum Ende des Weges.“ Für Anja und Noah Mikolajczyk ein sehr schönes Erlebnis. „Man fühlt sich dort auf dem Friedhof nicht alleine, sondern liebevoll begleitet“, fügt Anja Mikolajczyk hinzu.

Die Katzen tun den Menschen sehr gut. Beritt Mahrt, Leiterin der Friedhofsverwaltung

„Ich erhalte tatsächlich regelmäßig WhatsApp-Nachrichten von Menschen, die mir Bilder schicken und kleine Anmerkungen geben, wo und wie ihnen die Katzen begegnet sind“, berichtet Beritt Mahrt. „Die Katzen tun den Menschen sehr gut“, ist ihr Fazit. Richtige Seelentröster eben.