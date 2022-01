Neue Chance für Elbferry? : Brunsbütteler sammelt Unterschriften für Anfrage an Petitionsausschuss

Unter dem Motto „Fährverbindung Brunsbüttel – Cuxhaven muss bleiben“ sammelt Reinhard Groß Unterschriften im Internet. Er will die Bundesländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen zum Umdenken anregen.

Avatar_shz von Sönke Rother

15. Januar 2022, 05:28 Uhr

Erst die Insolvenz, dann das Aus. Nach rund neun Monat war im Dezember vergangenen Jahres auch der dritte Versuch gescheitert, die Fährverbindung zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven zu beleben. Durch Corona waren die Passagierzahlen geringer als erwartet, hatten die Betreiber mitgeteilt. Und die Hoffnung auf eine Corona-Hilfe seitens des Landes Schleswig-Holstein blieb aus. Doch nicht alle wollen das Aus einfach hinnehmen.

Mehr als 3000 Unterschriften in einem guten Monat

Reinhard Groß aus Brunsbüttel hat im Internet eine Unterschriftenaktion gestartet. Unter dem Motto „Fährverbindung Brunsbüttel – Cuxhaven muss bleiben“ sucht er auf der Plattform Open Petition Menschen, die wie er für die Elbfähre kämpfen wollen. Und er hat bereits einige gefunden. Innerhalb eines guten Monats sind mehr als 3100 Unterschriften zusammengekommen, davon mehr als 2000 aus Schleswig-Holstein. Damit ist die erforderliche Grenze, um den Petitionsausschuss des Landes anzurufen bereits erfüllt – und die Aktion läuft noch bis zum 23. Januar.

Hier geht es zur Unterschriftensammlung.

„Ich weiß nicht, welche Chancen die Petition hat. Aber wer nichts macht, kann auch nichts erreichen“, sagt Groß, der nicht versteht, warum nicht ein relativ geringer Betrag aufgewendet wird, um eine „für manche lebenswichtige Verbindung“ aufrecht zu erhalten. Es könne nicht sein, dass nur Hamburg und Glückstadt über eine so wichtige Elbquerung verfügen. Wie wichtig die Elbquerung wäre, macht Groß an ein paar Beispielen deutlich: Von Brunsbüttel aus seien ganz Schleswig-Holstein sowie die nördlichen Staaten einfach und schnell zu erreichen. Von Cuxhaven komme man über die A27 schnell und unkompliziert in die Benelux-Staaten sowie in die Industriehochburg Nordrhein-Westfalen. „Dabei erspart man sich den Umweg über das Nadelöhr Elbtunnel oder die oft langen Wartezeiten an der Elbfähre Glückstadt-Wischhafen.“

„Ich möchte mit der Unterschriftensammlung vor allem dafür sorgen, dass das Thema nicht so schnell in Vergessenheit gerät.“ Der Politik, insbesondere im Wirtschaftsministerium von Schleswig-Holstein, scheine die Wichtigkeit der Verbindung nicht bewusst zu sein. Darum soll mit der Petition der Landtag zu einer erneuten Diskussion aufgefordert werden.

Manches Mal müsse man nur zur richten Zeit dem richtigen Menschen die richtige Frage stellen, sagt Reinhard Groß. Vielleicht, so hofft er, gelinge das mit der Unterschriftenaktion ja. Und vielleicht gibt es dann doch noch die Möglichkeit für einen dann inzwischen vierten Neustart der Elbverbindung zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven.