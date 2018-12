Geringer Schaden : Brunsbüttel: Schiff kollidiert mit Schleusenanlage

Ein Frachter kollidiert – vermutlich wegen des starken Windes – mit dem Nordleitwerk im Neuen Vorhafen.

von Gerrit Hencke

17. Dezember 2018, 08:56 Uhr

Brunsbüttel | In der Nacht zum Sonntag hat ein Schiff das Nordleitwerk im Neuen Vorhafen der Schleusenanlage Brunsbüttel berührt. Die dabei entstandenen Schäden waren nur gering.

Um 5.20 Uhr kollidierte der von der Elbe kommende türkische Stückgutfrachter „Paksoy 1“ beim Einlaufen in die Große Nordkammer mit dem Nordleitwerk des Neuen Vorhafens. Hierbei entstand an dem Schiff Farbabrieb an der Backbordschulter. An dem Bauwerk konnte bisher nur eine Beschädigung der Beleuchtung des Nordleitwerks festgestellt werden. Etwaige weitere Schäden waren zunächst nicht ersichtlich.

Gefahren für Personen und die Umwelt bestanden nicht. Die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft erhielt von dem Vorfall Kenntnis, erließ aber keine Festhalteverfügung.

Ursächlich für den Vorfall dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand der stark böige Wind aus Ostsüdost gewesen sein.

