Bernd Petersen (rechts) und Jendrik Zenker sind das älteste und das jüngste Mitglied beim Feuerwehr-Musikzug Breklum-Struckum. Foto: Jan-Christian Petersen/Montage: Pascal Jo Feuerwehren in Nordfriesland Auch sie haben ihren Einsatz: Zwei Aktive vom Feuerwehr-Musikzug Breklum-Struckum erzählen Von Jan-Christian Petersen | 19.04.2023, 15:30 Uhr

Rund 5500 Menschen in Nordfriesland sind in mehr als 130 Freiwilligen Feuerwehren organisiert. Dazu gehören nicht nur die Aktiven, sondern auch Musiker. Manche haben auch eine Doppelfunktion. Wer spielt da in den Musikzügen? shz.de hat nachgefragt.