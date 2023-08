Gemeinden in Nordfriesland Was macht Wobbenbüll so lebenswert, Herr Jürgensen? Von Gerrit Eggers | 25.08.2023, 11:12 Uhr Foto: Gerrit Eggers

Klein, aber eigenständig ist die Gemeinde Wobbenbüll mit ihren 480 Einwohnern. Derzeit wird intensiv an einem Wärmenetz gearbeitet. Wie der Stand der Dinge ist und was sonst anliegt, erklärt Bürgermeister Jürg Petersen in Interview.