Gesundheit in Nordfriesland Krankes Personal: Kinderarztpraxis in Bredstedt schlägt Alarm

Die Belegschaft der „Kinderärzte Bredstedt“ bleibt nicht verschont von der aktuellen Infektionswelle. Nur noch eine Mitarbeiterin hält an der Anmeldung die Stellung. So ist die Lage in anderen Praxen in NF.