An der Bahnstrecke Hamburg – Westerland möchte ein Investor eine Freiflächen-Photovoltaikanlage bauen. Dafür wurde ein Flächennutzungsplan auf den Weg gebracht. Foto: Udo Rahn up-down up-down Energiewende in Nordfriesland Warum die Gemeinde Bargum jetzt einen Flächennutzungsplan erstellen lässt Von Udo Rahn | 01.12.2022, 13:56 Uhr

Bargum arbeitet an einem Flächennutzungsplan. Warum das für die nordfriesische Gemeinde nötig ist, was wo geplant ist und wie so ein Prozedere abläuft.