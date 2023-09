Sport in Nordfriesland Vom Partyspaß zum Ligaspiel: Was ist eigentlich BPong? Von Lia Mo | 01.09.2023, 13:50 Uhr Sara Dietrich und Manuela Raddatz spielen mit Begeisterung BPong. Sara Dietrich tritt auch in der dritten Bundesliga an. Foto: Lia Mo up-down up-down

Ursprünglich ein Partyspiel wird Beer Pong in Nordfriesland mittlerweile ganz sportlich betrieben. In Bredstedt hat der einzige BPong Club in Schleswig-Holstein seinen Sitz. Mit Ehrgeiz werden hier Bälle in Becher geworfen.