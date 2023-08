Landwirtschaft in Nordfriesland Eine verregnete Ernte: Das sind die Folgen des nassen Julis für Ackerbauer in Reußenköge Von Julia Weilnböck | 23.08.2023, 14:32 Uhr Landwirt Philipp Jockram auf einem seiner größeren Weizenfelder in Reußenköge. In diesem Jahr hat ihm der Regen den Ertrag deutlich verringert. Foto: Julia Weilnböck up-down up-down

Der nasse Juli war, ebenso wie der trockene Juni, extrem: Teilweise kam dreimal so viel Regen in Nordfriesland herunter, wie im langjährigen Mittel. Was macht das mit der Getreideernte? Ein Landwirt aus Reußenköge erklärt.