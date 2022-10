Die Art und Weise, wie in Deutschland Hunde für die Fuchsjagd trainiert werden, ist Peta ein Dorn im Auge. Foto: Patrick Pleul up-down up-down Strafanzeige von Tierschutzorganisation Tierquälerei in Drelsdorf? Peta schaltet Staatsanwaltschaft in Sachen Fuchsjagd ein Von Ilse Buchwald | 27.10.2022, 11:54 Uhr

Ein besondere Methode zum Abrichten von Jagdhunden ist ins Visier der Tierschutzorganisation Peta geraten. In Drelsdorf soll demnach in einem künstlichen Fuchsbau mit lebendem Tier gearbeitet werden. Das sei Tierquälerei, so Peta.