Justin Wilhelm hat die Rettungsinsel der Adler Cat gefunden und schleppte sie am Mittwochvormittag in Richtung Husum. Foto: Justin Wilhelm Rettungsaktion in Nordfriesland Vor Süderoogsand: Wie Krabbenfischer Justin Wilhelm eine Rettungsinsel nach Husum zog Von Frank Spyra | 02.08.2023, 13:57 Uhr

Eine leuchtend rote Rettungsinsel hängt an einem Fischkutter in der Mündung zur Husumer Bucht. Fischer Justin Wilhelm fand sie Mittwochmorgen in der Nordsee vor Süderoog. Shz.de hat nachgefragt, was passiert ist.