Handwerker, Mitglieder des Kirchengemeinderates sowie Torsten Domnick vom Kirchenkreis (4.v.l.) und Pastor Simon Frömming (6.v.l.) freuen sich über die reibungslose Außensanierung der Kirche. FOTO: Udo Rahn up-down up-down Baustelle in Breklum Von außen ist sie wieder dicht: Doch die Sanierung der Breklumer Kirche ist noch nicht beendet Von Udo Rahn | 20.07.2022, 08:56 Uhr

Mauerwerk und Dach der Breklumer Kirche wurden in den vergangenen Monaten aufwendig erneuert. Doch das ist nur eine Etappe. Im Herbst soll dann die nächste Baustelle in einem der ältesten Gebäude Nordfrieslands in Angriff genommen werden.