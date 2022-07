Peter Butschkow mit seinem neuen Buch. FOTO: Udo Rahn up-down up-down Neues Buch von Peter Butschkow „Hosen an/voll?“ – Cartoonist aus Langenhorn nimmt das Verhältnis der Geschlechter aufs Korn Von Udo Rahn | 04.07.2022, 18:21 Uhr

Wer hat in der Beziehung die Hosen an? Dieser und weiteren ewigen Fragen des Zusammenlebens von Männern und Frauen hat sich Peter Butschkow in seinem Buch „Hosen an/voll?“ gewidmet. Eine Rezension.