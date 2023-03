Die Höhenrettung der Feuerwehr Niebüll-Deezbüll und die Berufsfeuerwehr Flensburg waren in Vollstedt im Einsatz. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Rettungseinsatz in Vollstedt Notfall auf Windkraftanlage: Monteur verletzte sich am Rücken Von Ilse Buchwald | 06.03.2023, 12:04 Uhr | Update vor 49 Min.

Am Sonnabend verunglückte ein Monteur auf einer Windkraftanlage in Vollstedt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war vor Ort, denn zunächst war nicht klar, ob der Mann auf eigenen Beinen die Anlage verlassen könnte.