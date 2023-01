Dirk Tiedjen an einem seiner letzten Arbeitstage. Foto: Till Zimmermann up-down up-down Kriminalität in Nordfriesland Polizeichef auf dem Land: Dirk Tietjen sagt Tschüss Von Till Zimmermann | 18.01.2023, 15:11 Uhr

Dirk Tietjen geht nach acht Jahren als Polizeichef in Bredstedt in den Ruhestand. Unser Autor hat ihn getroffen. Viel reden wollte Tietjen nicht. Was er dennoch gesagt hat.