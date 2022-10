So sahen die entwendeten Verkehrszeichen aus. Foto: Polizeidirektion Flensburg up-down up-down Polizei sucht Zeugen Dreiste Diebe klauen in Hattstedt Verkehrsschilder Von Husumer Nachrichten | 06.10.2022, 13:19 Uhr

Wer macht den so etwas? Am Wochenende rissen unbekannte Täter Verkehrszeichen in Hattstedt aus dem Boden und entwendeten sie. Nur die Befestigungsstange blieb zurück.