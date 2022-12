Verkehrskontrolle auf B 71 Foto: Jens Wolf / dpa up-down up-down Polizei Bredstedt sucht Zeugen Opel im Graben zwischen Struckum und Drelsdorf – wer kann nähere Angaben machen? Von Stefan Petersen | 12.12.2022, 11:17 Uhr

Was da ganz genau passiert ist, ist noch unklar: Daher sucht die Bredstedter Polizei Zeugen, die gesehen haben, wie der Astra am Freitag in den Graben rutschte oder nach dem Unfall geholfen haben.