Sie rühren die Werbetrommel für das große Oldtimer-Treffen am 4. September, v. l. Ronald Siems mit seinem Citröen DS, Baujahr 1974, Vorsitzender Lorenz Peter Volquardsen, Stadtmarketing-Koordinatorin Kira Sönksen und die Schatzmeisterin im Verein, Annika Will, mit ihrem Opel Rekord C, Baujahr 1970.

FOTO: Udo Rahn