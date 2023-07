Foto: Udo Rahn Bargum und Ladelund Rätselraten um Munitionsdepots der Bundeswehr: Gemeinden stehen vor vielen Fragen Von Frank Spyra | 26.07.2023, 17:22 Uhr

Die Munitionsdepots in Bargum und Ladelund sollen bald wiedereröffnet werden. In den umliegenden Gemeinden, besonders Langenhorn, fragen sich die Gemeindevertreter, was das für die Orte bedeutet. Außerdem fühlen sie sich von der Bundeswehr nicht mitgenommen.