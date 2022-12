Mit gutem Beispiel voran: die Modellfluggruppe Leck / Bredstedt nutzt ein Schaufenster eines leerstehenden Ladengeschäftes in der Osterstraße für Vereinswerbung. Foto: Udo Rahn up-down up-down Geschäfte-Sterben in Nordfriesland Leerstand in Bredstedt: Das sagt Bürgermeister Christian Schmidt Von Udo Rahn | 06.12.2022, 18:24 Uhr

Auf der jüngsten Einwohnerversammlung in Bredstedt musste sich Christian Schmidt Kritik anhören, dass in der Innenstadt zu wenig passiere. So reagiert der Bürgermeister.