Ortsentwicklung Land fördert Umbau der Alten Schule in Dorfgemeinschaftshaus mit 750.000 Euro Von Gerrit Eggers | 19.09.2023, 08:00 Uhr Bürgermeister Olde Oldsen hofft, dass der Umbau bereits in 2024 fertiggestellt wird. Foto: Gerrit Eggers up-down up-down

Immer weniger Schüler werden in Langenhorn unterrichtet. Die Räume der alten Schule stehen leer. Daher will die Gemeinde das Gebäude in ein Dorfgemeinschaftshaus umwandeln. Nächstes Jahr geht es los.