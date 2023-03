Sönke Nissens Vergangenheit in Afrika wird in der neuen Ausstellung im Amsinck Haus zum Thema werden – zum ersten Mal. Foto: Frank Spyra up-down up-down Kolonialzeit und Nordfriesland Zum Jubiläum: Im Amsinck-Haus wird Sönke Nissens blutige Vorgeschichte gezeigt Von Frank Spyra | 19.03.2023, 12:58 Uhr

Sönke Nissen hat maßgeblich daran mitgewirkt, dass der heute nach ihm benannte Koog eingedeicht wurde – mit seinem Geld. Zu dem war Nissen in Afrika gekommen, durch blutige Ausbeutung der Bevölkerung. Das Amsinck-Haus will das in seiner Ausstellung zum 100. Jubiläum des Koogs aufgreifen.