Klimawandel auf den Halligen Nordfriesland: Wie die Halligen dem Meeresspiegel entwachsen können Von Frank Spyra | 29.08.2023, 17:54 Uhr Mit Holzplanken ist die Stöpe (Hintergrund) verschlossen. Bei Hochwasser können die Halligbewohner die Holzplanken entfernen und so eine gezielte Überflutung der Hallig in Gang setzen. Foto: Dr. Nicole Schrader/Biosphäre Halligen

Die Atmosphäre erwärmt sich, die Meeresspiegel steigen. Für die Inseln und Halligen in der Nordsee vor Nordfriesland sind das existenzielle Bedrohungen. Doch die Bewohner dort arbeiten an Lösungen und schützen so nicht nur sich selbst, sondern auch das Festland – nicht nur in Nordfriesland.