Der kleine Chor Husum bei einem Auftritt im NCC in Husum. Foto: Reinhard Witt up-down up-down Dido & Aeneas in Bohmstedt Kleiner Chor Husum plan Dorfoper: Wer will mitsingen? Von Husumer Nachrichten | 13.12.2022, 11:16 Uhr

Das Vokalensemble Kleiner Chor Husum will 2023 mit einer Dorfoper ein ganz besonderes Projekt in Nordfriesland auf die Bühne bringen. Wer mitsingen will, kann sich jetzt melden.