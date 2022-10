Foto: Martin Tschepe Tourismus auf Pellworm Pellworm-Interview: Tourismusbeauftragte Diana Johns will Nebensaison stärken Von Martin Tschepe | 24.10.2022, 09:03 Uhr

Einmal Pellworm - und dann entweder immer wieder oder nie wieder. Ist was dran an diesem geflügelten Spruch? Darauf hat Diana Johns, die Tourismusbeauftragte der Insel, eine Antwort. Und sie weiß, wie Pellworm nach den Sternen greifen will.