Gemeinden in Nordfriesland Hattstedtermarsch: Weitläufiges Straßennetz bereitet Sorgen Von Gerrit Eggers | 10.08.2023, 15:02 Uhr Bürgermeisterin Solvei Domeyer schätzt die viele Natur und die Weitläufigkeit ihrer Gemeinde sehr. Foto: Gerrit Eggers up-down up-down

Die Gemeinde Hattstedtermarsch ist eine der vielen Flächengemeinden in Nordfriesland, das heißt ohne eigenen Ortskern. Vor welchen Herausforderungen sie steht und was sie so besonders macht, erklärt Bürgermeisterin Solvei Domeyer.