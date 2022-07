Die Landwirtschaft prägt die Halbinsel Nordstrand, die aber auch unter Urlaubern viele Fans hat. FOTO: Harald Paul up-down up-down Ideen für Nordstrand Jetzt sind die Bürger gefragt: Wie Nordstrand an seiner Zukunft arbeiten will Von Udo Rahn | 15.07.2022, 09:11 Uhr

Wie soll Nordstrand in zehn Jahren aussehen? Wie sollen Arbeitsplätze geschaffen, der Tourismus gefördert und die ganze Halbinsel lebenswert erhalten werden? Das will die Gemeinde in einem Ortsentwicklungskonzept festlegen. Dafür ist die Mitwirkung der Bürger unbedingt gefragt. Dazu wird es Workshops geben.