Jugendgemeinderats-Mitglieder Luk Thomsen (l.), Jelva Hansen (3.v.l.) Lia Thomsen (4.v.l.) mit den Initiatoren Kirstin Buhmann (2.v.l.) und Uwe Jensen (rechts) Foto: Jan Christian Petersen up-down up-down Jugend und Demokratie Deshalb funktioniert Horstedts Jugendgemeinderat Von Jan-Christian Petersen | 21.03.2023, 18:10 Uhr

Viele Gemeinden in Nordfriesland versuchen, junge Menschen in die Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. So richtig zündet es nur in Horstedt. Dort gibt es seit 2017 einen Jugendgemeinderat. Ein Vor-Ort-Besuch.