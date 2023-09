Nach einem Verkehrsunfall am Samstag (2. September) in Ockholm sucht die Polizei einen Traktorfahrer und Zeugen. Wie die Ordnungshüter berichten, kam es am frühen Nachmittag gegen 13.30 Uhr in der Bäderstraße zum Zusammenstoß eines Traktor-Anbaugeräts mit einem Auto.

Den Angaben zufolge löste sich an dem in Richtung Schlüttsiel fahrenden Traktor während der Fahrt der Ausleger des angehängten Heuwenders und schwenkte zur Fahrbahnmitte. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der Ausleger kollidierte mit zwei Fahrrädern, die auf einem Heckträger des Pkw transportiert wurden. Beide Fahrräder wurden dabei schwer beschädigt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Warum sich das Anbaugerät von dem Traktor gelöst hat, konnte noch nicht ermittelt werden, da der Treckerfahrer weiterfuhr. Ob er die Kollision mit dem Pkw überhaupt mitbekommen hat, können die Beamten nicht sagen. Unklar ist aber auch, wie die Weiterfahrt mit dem gelösten Aufleger möglich war. Der Fahrer des Gespanns sowie mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bredstedt, Tel. 04671/404 49 00, zu melden.