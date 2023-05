Die Organisatoren hinter den Young Voices verstehen den Chor auch als Jugendarbeit. Bei Fahrten, wie hier im vergangenen Jahr nach Eckernförde, lernen die Kinder Regeln, Demokratie, Werte, erklärt die musikalische Leiterin des Projekts, Regina Hansen. Foto: Young Voices Hattestedt up-down up-down Jugend in Nordfriesland Hattstedter Chor Young Voices singt in der Barclays Arena in Hamburg Von Frank Spyra | 17.05.2023, 10:54 Uhr

Singen, singen, singen – diese Aktivitäten werden die Tage und Wochen von rund 60 Kindern in Hattstedt bis zu ihrem großen Auftritt in der Barclays Arena in Hamburg prägen. Die „Young Voices“ gibt es das zweite Jahr.