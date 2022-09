Bürgermeister Ralf Jacobsen (CDU) und Kita-Leiterin Anja Prahl freuen sich auf den Einweihungstag. Bis dahin wird auch der Spielplatz vor dem rückwärtigen Teil des Gebäudes noch komplettiert. Foto: Udo Rahn up-down up-down Kinderbetreuung Alle unter einem Dach: Neue Evangelische Kita in Hattstedt bietet Platz für alle Gruppen Von Udo Rahn | 20.09.2022, 13:12 Uhr

Der Countdown läuft: am Sonnabend, 24.September, gibt es im Evangelischen Kindergarten an de Kark in Hattstedt Grund zum Feiern, denn der Neubau kann nach elf Monaten Bauzeit feierlich eingeweiht werden.