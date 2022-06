Ralph Dommisch vor dem künftigen Laden MeinseinDeinsein in der Osterstraße. FOTO: Ilse Buchwald Geschäfte in Bredstedt Antikes und mehr: Das plant das Ehepaar Dommisch in der Osterstraße Von Ilse Buchwald | 10.06.2022, 16:09 Uhr

Ganz früher wurden in dem Haus in der Osterstraße Seile angefertigt, dann war dort viele Jahre ein Geschäft für Leder- und Sportwaren. Nun will das Ehepaar Bäcker-Dommisch ein zweites Geschäft in dem Gebäude aus den 1920er Jahren eröffnen.